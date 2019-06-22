Автоледи на престижном немецком внедорожники устроила ДТП в центре Самары

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-22T09:15:57+03:00

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В пятницу, 21 июня, около 18:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Молодогвардейской произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным правоохранителей, 43-летняя автоледи на Mercedes-Benz GLK300 ехала по Льва Толстого и на перекрестке с Молодогвардейской проигнорировала красный сигнал светофора, после чего столкнулась с Hyundai Getz, которой управляла 38-летняя женщина. От удара хэтчбек вылетел на тротуар, где сбил 47-летнюю прохожую.

В результате пострадал пешеход и водитель? Которые были госпитализированы медиками с места ДТП.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства автомобильной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU