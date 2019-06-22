"Вот это удача!": рыбак из Самарской области поймал огромного сома
Вес улова немного не дотянул до 20 кг
Рыбак доволен своим трофеемФото: СОЦСЕТИ
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Рыболовный сезон 2019 года продолжает удивлять уловом рыбаков из Самарской области. В этот раз повезло нашему земляку Олегу Котлярову, который выловил на Волге крупного сома. — Охота продолжается! Сомик весом 19,8. Жаль, до 20 не дотянул. Но мы не сдаёмся, — рассказал любитель тихой охоты в соцсетях. Мужчина получил поздравления от своих единомышленников. Как он поступил с рыбиной - неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU