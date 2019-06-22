На АВТОВАЗе пресекли «левое» производство мерседесовских «звезд»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-22T12:14:42+03:00

Тольяттинские теневики совершенно неожиданно наладили на заводе изготовление аксессуаров для германской марки

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На волжском автозаводе служба безопасности предприятия неожиданно обнаружило подпольное производства шильдиков для автомобилей «Мерседес». Об этом сообщает корпоративное издание предприятия «Волжский автостроитель».

- На рабочем месте №17 цеха № 1F31 производства технологической оснастки оказался комплект деталей, который никак не мог принадлежать какому-либо из производств АВТОВАЗа. В инструментальном шкафу лежали втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и прочее, необходимое для изготовления объёмного фирменного знака… «Мерседес», - говорится в сообщении.

Кому принадлежал «маленький свечной заводик» и куда поставлялись трехлучевые звезды сейчас устанавливают заводчане.

ИСТОЧНИК KP.RU