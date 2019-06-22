2019-06-22T13:17:51+03:00
Общество

С 24 июня будет прекращена работа троллейбусного маршрута №6 в Самаре

Правда, лишь на время
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: Архив "КП"
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Маршрут троллейбусов №6 в Самаре временно перестает функционировать. Об этом сообщили официальные представитель самарского трамвайно-троллейбусного депо в Твиттере.

- В связи со строительством Фрунзенского моста с 24 июня 2019 на 30 дней будет закрыто движение троллейбусов по 6 маршруту, - отмечается в сообщение.

В ТТУ просят горожан отнестись к этой мере с пониманием и заранее выбирать альтернативные маршруты следования.

В департаменте транспорта заметили, что из-за технических причин, «компенсационные» автобусы не смогут заменить «рогатых».

- Автобусы, обслуживающие льготные перевозки, достаточно габаритны и не смогут разъехаться на ул. Казачьей, ширина которой составляет всего 7 м. В настоящее время рассматривается возможность предоставления льгот для владельцев социальной карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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