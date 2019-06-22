Жителей Куйбышевского района Самары предупреждают о новом отключении холодной воды

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-22T14:05:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Не успели жители Куйбышевского района отойти от отключения холодной воды вечером в пятницу, 21 июня, как коммунальщики их снова предупреждают об ограничении на влагу. Правда, в благих целях – начнутся работы по врезке трубы холодного водоснабжения к насосной станции.

В понедельник, 24 июня, с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся следующие адреса, сообщают в «Самарских коммунальных системах»:

Бакинская, 1-38;

Грозненская, 4-69;

Пугачёвский тракт, 16-66;

Фасадная, 1-28;

Кишинёвская, 1-22;

Зелёная, 5-25;

Нефтяников, 4-49;

40 лет пионерии, 4-23;

Стадионная, 1-4;

Калининградская, 1-52;

Молодёжный переулок, 3-22;

Рижская, 5-9;

переулок Строителей, 3-11;

Молдавская, 3-22;

Торговый переулок, 3-28;

Медицинская, 1-17.

Как планируют коммунальщики, работы завершатся в первой половине 25 июня. Все это время в районе будут работать бойлеры.

ИСТОЧНИК KP.RU