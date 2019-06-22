Жителей Куйбышевского района Самары предупреждают о новом отключении холодной воды
Не успели жители Куйбышевского района отойти от отключения холодной воды вечером в пятницу, 21 июня, как коммунальщики их снова предупреждают об ограничении на влагу. Правда, в благих целях – начнутся работы по врезке трубы холодного водоснабжения к насосной станции.
В понедельник, 24 июня, с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся следующие адреса, сообщают в «Самарских коммунальных системах»:
Бакинская, 1-38;
Грозненская, 4-69;
Пугачёвский тракт, 16-66;
Фасадная, 1-28;
Кишинёвская, 1-22;
Зелёная, 5-25;
Нефтяников, 4-49;
40 лет пионерии, 4-23;
Стадионная, 1-4;
Калининградская, 1-52;
Молодёжный переулок, 3-22;
Рижская, 5-9;
переулок Строителей, 3-11;
Молдавская, 3-22;
Торговый переулок, 3-28;
Медицинская, 1-17.
Как планируют коммунальщики, работы завершатся в первой половине 25 июня. Все это время в районе будут работать бойлеры.
ИСТОЧНИК KP.RU