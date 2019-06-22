23 июня в Самаре будет перекрыта дорога на кладбище «Лесное»
Ограничение будет действовать с 10:00 до 17:00
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Завтра, 23 июня, будет переrрыта для движения транспорта дорога на кладбище «Лесное»/ Это связано с веломарафонjv «Самарская Лука — 2019», сообщает мэрия Самары.
Ограничение коснется участка дороги от лыжной базы «Чайка» до поворота на кладбище. Как подчеркнули в администрации, эта мера должна обеспечить безопасность дорожного движения любителей крутить педали. Ограничение будет работать с 10:00 до 17:00.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут. А лучше – приходить и поучаствовать в веломарафоне за здоровый образ жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU