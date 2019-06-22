В Самаре сборная Россия по баскетболу в августе отыграет два матча
Россияне встретятся в нашем городе с иорданцами и иранцами
В Самаре есть множество поклонников игры с кольцом и мячомФото: Архив "КП"
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Национальная сборная по баскетболу начинает готовиться к Кубку мира. В рамках этого российские баскетболисты проведут две игры с иностранными сборными в Самаре, сообщает пресс-служба команды.
Сборная России начнет свою подготовку к мировому первенству со сборов на подмосковной базе 22 июля. Чемпионат пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Со 2 по 4 августа подопечные Сергея Базаревича отыграют два матча в Самаре. Соперниками выступят спортсмены из Иордании и Иран. Обе эти две команды также будут играть в Поднебесной.
ИСТОЧНИК KP.RU