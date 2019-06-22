Пожар мусора на Управленческом напугал отдыхающих на Волге самарцев
В субботу, 22 июня, многие самарцы римерно в 17:00 стали свидетелями столба густого черного дыма, который поднимался откуда-то из Красноглинского района. Оказывается, горел мусор, сообщили «КП-Самара» в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
- Гуляя по набережной, и в районе Ладьи обратил внимания на огромный столб дыма в стороне Мехзавода, - рассказывает Геннадий Ветров, постоянный читатель «КП-Самара». – Было не по себе, другие отдыхающие то и дело косились на «черного курильщика».
- Горел мусор в поселке Управленческий на улице Крайняя, - пояснили в чрезвычайном ведомстве. – Огонь охватил площадь в 200 м. Сообщение о возгорании поступило в 17:08, ликвидирован пожар в 17:28.
Что стало причиной пожара пока неизвестно. Возможно, возникновению огня поспособствовала жаркая погода, которая установилась в регионе. Так, в воскресенье, 23 июня, синоптики обещают температуру воздуха 34 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU