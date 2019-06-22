2019-06-22T20:01:07+03:00
Происшествия

Пожар мусора на Управленческом напугал отдыхающих на Волге самарцев

Столб дыма поднимался в небо на сотни метров
Кирилл КАРИМОВ
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Дым был хорошо виден с набережнойДым был хорошо виден с набережнойФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В субботу, 22 июня, многие самарцы римерно в 17:00 стали свидетелями столба густого черного дыма, который поднимался откуда-то из Красноглинского района. Оказывается, горел мусор, сообщили «КП-Самара» в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

- Гуляя по набережной, и в районе Ладьи обратил внимания на огромный столб дыма в стороне Мехзавода, - рассказывает Геннадий Ветров, постоянный читатель «КП-Самара». – Было не по себе, другие отдыхающие то и дело косились на «черного курильщика».

- Горел мусор в поселке Управленческий на улице Крайняя, - пояснили в чрезвычайном ведомстве. – Огонь охватил площадь в 200 м. Сообщение о возгорании поступило в 17:08, ликвидирован пожар в 17:28.

Что стало причиной пожара пока неизвестно. Возможно, возникновению огня поспособствовала жаркая погода, которая установилась в регионе. Так, в воскресенье, 23 июня, синоптики обещают температуру воздуха 34 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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