2019-06-22T21:23:16+03:00
Общество

Кулинарный треш на 66 просмотров: молодые кухарки из Сызрани сварили борщ, после чего бросились в пляс на улице

Что вообще происходит в этом городе?
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Юные блогеры куражились по полнойЮные блогеры куражились по полной
Изменить размер текста:

Начинающие кулинарные блогеры из Сызрани устроили шоу, выложив его на свой канал. Об этом сообщает местный портал ktv-ray.ru.

Девушки назвали свой ролик самым полезным в мире. Юные жительницы Сызрани не просто сняли видео о приготовлении борща. Сначала они танцевали на кухне, а потом выходят с половниками на улицу.

В конце клипа блогеры мажут свои щеки свеклой и пробуют на вкус борщ. Правда, пока ролик нельзя назвать популярным, он собрал всего 66 просмотров.

В Сызрани сняли клип о борще.ЕСЛИ НЕ ЭТО САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ КЛИП В МИРЕ, ТО Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО... ХОЗЯЙКИ И ХОЗЯИНЫ, РАЗБИРАЙТЕ РЕЦЕПТИК,ЧТОБЫ ГОТОВИТЬ ОТМЕННЫЙ БОРЩ! Автор идеи - Bojay David

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На самарской набережной зажгли «Свечи памяти»
Пожар мусора на Управленческом напугал отдыхающих на Волге самарцев
В Самаре сборная Россия по баскетболу в августе отыграет два матча
23 июня в Самаре будет перекрыта дорога на кладбище «Лесное»
Герой без кавычек: потерпевших крушение на лодке в Самаре людей вытащил из воды очевидец
Под Самарой на линии электропередач погиб монтер
Торт, веник и ракета: Миодрага Божовича поздравили с днем рождения игроки, руководство клуба и "Комсомолка"
Жителей Куйбышевского района Самары предупреждают о новом отключении холодной воды
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович: «Ждем еще как минимум атакующего полузащитника и центрального нападающего»
С 24 июня будет прекращена работа троллейбусного маршрута №6 в Самаре
На АВТОВАЗе пресекли «левое» производство мерседесовских «звезд»
Под Сызранью после ДТП большегрузов из цистерны чуть не вытекли опасные химикаты
Пьяный лихач на «четырнадцатой» устроил аварию под Самарой
"Вот это удача!": рыбак из Самарской области поймал огромного сома