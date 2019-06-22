Кулинарный треш на 66 просмотров: молодые кухарки из Сызрани сварили борщ, после чего бросились в пляс на улице

22 Июнь 21:23 2019-06-22T21:23:16+03:00

Что вообще происходит в этом городе?

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Начинающие кулинарные блогеры из Сызрани устроили шоу, выложив его на свой канал. Об этом сообщает местный портал ktv-ray.ru.

Девушки назвали свой ролик самым полезным в мире. Юные жительницы Сызрани не просто сняли видео о приготовлении борща. Сначала они танцевали на кухне, а потом выходят с половниками на улицу.

В конце клипа блогеры мажут свои щеки свеклой и пробуют на вкус борщ. Правда, пока ролик нельзя назвать популярным, он собрал всего 66 просмотров.

В Сызрани сняли клип о борще.ЕСЛИ НЕ ЭТО САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ КЛИП В МИРЕ, ТО Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО... ХОЗЯЙКИ И ХОЗЯИНЫ, РАЗБИРАЙТЕ РЕЦЕПТИК,ЧТОБЫ ГОТОВИТЬ ОТМЕННЫЙ БОРЩ! Автор идеи - Bojay David

ИСТОЧНИК KP.RU