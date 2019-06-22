На самарской набережной зажгли «Свечи памяти»

22 Июнь 22:02 2019-06-22T22:02:05+03:00

Всероссийская акция приурочена к 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны

Изменить размер текста: A A

По всей Самарской области прошла акция, посвящённая Дню памяти и скорби, «Свеча памяти». Инициаторами и участниками памятных мероприятий стали более 500 волонтёров Победы.

В Самаре она прошла на первой очереди набережной реки Волга, где собрались сотни горожан, студентов, школьников и кадетов.

Участники патриотической акции зажгли свечи, почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU