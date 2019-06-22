На самарской набережной зажгли «Свечи памяти»
Всероссийская акция приурочена к 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны
Горожане зажгли свечиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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По всей Самарской области прошла акция, посвящённая Дню памяти и скорби, «Свеча памяти». Инициаторами и участниками памятных мероприятий стали более 500 волонтёров Победы.
В Самаре она прошла на первой очереди набережной реки Волга, где собрались сотни горожан, студентов, школьников и кадетов.
Участники патриотической акции зажгли свечи, почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы.
ИСТОЧНИК KP.RU