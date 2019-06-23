В Самарской области на фестивале здоровья и спорта прошел рыболовный турнир

СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-23T08:05:36+03:00

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В Сызрани 22 июня на территории яхт-клуба «Юность» прошел 13-ый корпоративный фестиваль здоровья, спорта и творчества, который проводит одна из местных компаний. В рамках фестиваля состоялся турнир по летней рыбалке. В нем приняли участие 6 команд. Победителем стала команда «Спарта», сообщает КТВ-Луч.

- По признанию завсегдатаев соревнований, в прошлом году клев был куда лучше, однако и сегодня удавалось собрать неплохой «урожай» из красноперок, бычков и прочей волжской рыбы, - говорится в тексте на сайте телеканала.

Второе место досталось команде «Ветеран», «бронзу» добыли рыбаки «Лидера». В личном первенстве среди женщин победу одержала Татьяна Сорокина из команды «Лидер», у мужчин – Сергей Скрыпка из «Спарты».

ИСТОЧНИК KP.RU