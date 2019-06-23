2019-06-23T08:37:49+03:00
Спорт

Старейший клуб в мире готов предложить контракт экс-игроку «Крыльев Советов» Евгению Савину

Бывший нападающий самарцев, а ныне известный блогер уже дебютировал в составе английского «Шеффилда»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Савин (нижний ряд, в центре) вышел на поле во втором тайме.Савин (нижний ряд, в центре) вышел на поле во втором тайме.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самый старый клуб в мире английский «Шеффилд» готов предложить контракт бывшему футболисту «Крыльев Советов», послу Самары на ЧМ-2018 и известному блогеру Евгению Савину. Об этом рассказал главный тренер англичан Джексон Кирк, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» после игры «Шеффилда» с московским «Торпедо».

- Это вполне возможно. Мы бы хотели бы подписать с Евгением Савиным полноценный контракт. В этом году в феврале Евгений приезжал в Шеффилд и провёл одну тренировку. Нам очень он понравился, мы сразу ему контракт предложили. Евгений ответил, что у него много проектов в России, поэтому отложили переговоры на следующий сезон, - приводит слова Кирка сайт kp.ru.

«Шеффилд» играет в 8-ом английском дивизионе. Сейчас команда проводит сбор в России. В первом матче российского тура «Шеффилд» уступил столичному «Торпедо» 0:5. Во втором тайме за английскую команду дебютировал Евгений Савин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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