Тольяттинский ФК «Акрон» сыграл вничью с саратовским «Соколом»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-23T11:50:10+03:00

В контрольном поединке соперники так и не открыли счет

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Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти, который заявляется в ПФЛ на этот сезон, завершил первый сбор ничьей с саратовским «Соколом». Ни тольяттинцы, ни серебряные призеры группы «Центр» ПФЛ не смогли открыть счет в матче – 0:0.

- Первый тренировочный сбор «красно-черных» окончен. После нескольких дней отдыха команда соберется в Тольятти для дальнейшей подготовки к дебюту в ПФЛ, - сообщили в пресс-службе «Акрона».

Напомним, новый сезон ПФЛ начнется в июле этого года. Однако у «Акрона» возникли трудности с заявкой – клуб до сих пор не включили в члены лиги из-за отказа в поддержке со стороны Самарской областной федерации футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU