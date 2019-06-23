2019-06-23T11:50:10+03:00
Спорт

Тольяттинский ФК «Акрон» сыграл вничью с саратовским «Соколом»

В контрольном поединке соперники так и не открыли счет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: ФК "Акрон"Фото: ФК "Акрон"
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти, который заявляется в ПФЛ на этот сезон, завершил первый сбор ничьей с саратовским «Соколом». Ни тольяттинцы, ни серебряные призеры группы «Центр» ПФЛ не смогли открыть счет в матче – 0:0.

- Первый тренировочный сбор «красно-черных» окончен. После нескольких дней отдыха команда соберется в Тольятти для дальнейшей подготовки к дебюту в ПФЛ, - сообщили в пресс-службе «Акрона».

Напомним, новый сезон ПФЛ начнется в июле этого года. Однако у «Акрона» возникли трудности с заявкой – клуб до сих пор не включили в члены лиги из-за отказа в поддержке со стороны Самарской областной федерации футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Волге в Самаре нашли тело погибшей после столкновения лодки и катера певицы Юлии Гольдиной
Теперь учитывают службу в армии: в Самарской области изменили закон о ветеранах труда
Видео: в Самарской области произошел крупный пожар на турбазе
В Самаре на станции метро мужчина упал на пути прямо перед поездом
Житель Самарской области объявил вознаграждение за поимку бензиновых воров
Старейший клуб в мире готов предложить контракт экс-игроку «Крыльев Советов» Евгению Савину
В Самарской области на фестивале здоровья и спорта прошел рыболовный турнир
На самарской набережной зажгли «Свечи памяти»
Кулинарный треш на 66 просмотров: молодые кухарки из Сызрани сварили борщ, после чего бросились в пляс на улице
Пожар мусора на Управленческом напугал отдыхающих на Волге самарцев
В Самаре сборная Россия по баскетболу в августе отыграет два матча
23 июня в Самаре будет перекрыта дорога на кладбище «Лесное»
Герой без кавычек: потерпевших крушение на лодке в Самаре людей вытащил из воды очевидец
Под Самарой на линии электропередач погиб монтер
Торт, веник и ракета: Миодрага Божовича поздравили с днем рождения игроки, руководство клуба и "Комсомолка"
Жителей Куйбышевского района Самары предупреждают о новом отключении холодной воды
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович: «Ждем еще как минимум атакующего полузащитника и центрального нападающего»
С 24 июня будет прекращена работа троллейбусного маршрута №6 в Самаре
На АВТОВАЗе пресекли «левое» производство мерседесовских «звезд»
Под Сызранью после ДТП большегрузов из цистерны чуть не вытекли опасные химикаты
Пьяный лихач на «четырнадцатой» устроил аварию под Самарой
"Вот это удача!": рыбак из Самарской области поймал огромного сома