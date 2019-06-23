Теперь учитывают службу в армии: в Самарской области изменили закон о ветеранах труда
Поправки приняли в двух чтениях
Изменения коснулись в основном мужчин.Фото: "КП" Архив
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В Самарской области произошли изменения в процедуре получения звания ветерана труда. Они коснулись в основном мужчин. Теперь, согласно документу, опубликованному на сайте регионального правительства, к трудовому стажу прибавят период срочной службы в армии. При этом не важно, откуда призывался человек. В предыдущей редакции закона срок службы в армии учитывался лишь в том случае, если мужчину призывали из Самарской или Куйбышевской области.
Законопроект приняли в двух чтениях Самарской губернской думы.
ИСТОЧНИК KP.RU