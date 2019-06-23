Жара спадет, местами грозы: синоптики – о погоде в Самарской области в начале недели

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-23T16:19:12+03:00

К среде днем температура воздуха будет в районе +19… +24

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Жара, которая господствует в Самарской области последнюю неделю, наконец начнет спадать. Как сообщают синоптики Приволжского УГМС, в понедельник, 24 июня, ночью температура воздуха будет в районе +16… +21, а днем +28… +33. Во вторник, 25 июня, ночью +13… +18, днем +21… +26. А в среду, 26 июня, ночью +10… +15, днем +19… +24.

- Все три дня будет наблюдаться переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза, - сообщили в Приволжском УГМС.

В понедельник будет дуть западный ветер с переходом на северный, 7-12 метров в секунду. При грозе ветер будет порывистым.

ИСТОЧНИК KP.RU