Жара спадет, местами грозы: синоптики – о погоде в Самарской области в начале недели
К среде днем температура воздуха будет в районе +19… +24
Жаркая погода должна вот-вот покинуть Самарскую область.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жара, которая господствует в Самарской области последнюю неделю, наконец начнет спадать. Как сообщают синоптики Приволжского УГМС, в понедельник, 24 июня, ночью температура воздуха будет в районе +16… +21, а днем +28… +33. Во вторник, 25 июня, ночью +13… +18, днем +21… +26. А в среду, 26 июня, ночью +10… +15, днем +19… +24.
- Все три дня будет наблюдаться переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза, - сообщили в Приволжском УГМС.
В понедельник будет дуть западный ветер с переходом на северный, 7-12 метров в секунду. При грозе ветер будет порывистым.
ИСТОЧНИК KP.RU