Ибрагим Цалагов может вернуться в «Крылья Советов»
Также на защитника «Зенита» претендует «Уфа»
Цалагов играл за основную команду "КС" с 2010 по 2016 год.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:
Бывший защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цалагов может вернуться в Самару. Как сообщает riafan.ru, волжане заинтересованы в аренде футболиста, который принадлежит петербургскому «Зениту». Также на Цалагова претендует «Уфа».
Ибрагим Цалагов играл за молодежный и основной составы «Крыльев Советов». За главную команду защитник провел 182 матча в период между 2010 и 2016 годами и отметился семью забитыми мячами. Из «КС» Цалагов в 2017 году перешел в «Зенит», за который сыграл только восемь встреч. Предыдущий сезон защитник провел в аренде в казанском «Рубине».
ИСТОЧНИК KP.RU