Ибрагим Цалагов может вернуться в «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-23T17:06:33+03:00

Цалагов играл за основную команду "КС" с 2010 по 2016 год. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Бывший защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цалагов может вернуться в Самару. Как сообщает riafan.ru, волжане заинтересованы в аренде футболиста, который принадлежит петербургскому «Зениту». Также на Цалагова претендует «Уфа».

Ибрагим Цалагов играл за молодежный и основной составы «Крыльев Советов». За главную команду защитник провел 182 матча в период между 2010 и 2016 годами и отметился семью забитыми мячами. Из «КС» Цалагов в 2017 году перешел в «Зенит», за который сыграл только восемь встреч. Предыдущий сезон защитник провел в аренде в казанском «Рубине».

ИСТОЧНИК KP.RU