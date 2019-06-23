«Болото разъезжалось в разные стороны, из него показывались ракеты»: журналист из Похвистнево привел новые доказательства своей гипотезы гибели туристов на перевале Дятлова

СЕГОДНЯ 17:55 2019-06-23T19:33:28+03:00

Александр Митрофанов уверяет – у него есть свидетельские показания того жителей Ханты-Мансийского автономного округа о разъезжающихся болотах, под которыми находятся шахты для ракет. Фото: "КП" Архив

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Журналист из Похвистнево Самарской области опубликовал очередные доказательства своей гипотезы гибели туристов на перевале Дятлова. Напомним, по версии, которую журналист привел на сайте «Похвистнево-Информ», в гибели группы туристов виновато стадо оленей, которое паслось неподалеку. Животных, якобы, напугал громкий звук при запуске ракеты Р-5М.

- Согласно хронологическому указателю пусков ракет за 1947-1959 гг., пуск ракеты, закончившийся аварией, был произведен 2 февраля 1955 года. Вместе с тем следует отметить, что в 50-х годах американцы тщательно следили за испытаниями ракет в СССР средствами ПВО и ПРО. В этой связи все пуски испытуемых ракет производились на малых высотах. Также следует отметить, что пуски ракет производились не только с Байконура и Капустина Яра, но и с секретных ракетных шахт, которые, к слову, располагались даже в болотах северного Урала и на территории ХМАО, - пишет журналист.

Александр Митрофанов уверяет – у него есть свидетельские показания того жителей Ханты-Мансийского автономного округа о разъезжающихся болотах, под которыми находятся шахты для ракет.

- В распоряжении нашей редакции есть свидетельские показания жителей ХМАО, согласно которым при сборе ягод на болоте, неожиданно для себя они [свидетели] сталкивались с ракетными установками. Болото разъезжалось в разные стороны, и из него показывались ракеты, - пишет журналист.

Ответил Митрофанов и скептикам, которые считают, что если в гибели туристов на перевале Дятлова виноваты олени, то должны были остаться следы.

- Поисковики обнаружили палатку туристов только 26 февраля 1959 года, за это время следы оленей попросту замело снегом. Даже человеческие следы (туристов) сохранились лишь на участке 500 метров, а остальные занесло снегом, - парирует журналист.

ИСТОЧНИК KP.RU