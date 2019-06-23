«Болото разъезжалось в разные стороны, из него показывались ракеты»: журналист из Похвистнево привел новые доказательства своей гипотезы гибели туристов на перевале Дятлова
Журналист из Похвистнево Самарской области опубликовал очередные доказательства своей гипотезы гибели туристов на перевале Дятлова. Напомним, по версии, которую журналист привел на сайте «Похвистнево-Информ», в гибели группы туристов виновато стадо оленей, которое паслось неподалеку. Животных, якобы, напугал громкий звук при запуске ракеты Р-5М.
- Согласно хронологическому указателю пусков ракет за 1947-1959 гг., пуск ракеты, закончившийся аварией, был произведен 2 февраля 1955 года. Вместе с тем следует отметить, что в 50-х годах американцы тщательно следили за испытаниями ракет в СССР средствами ПВО и ПРО. В этой связи все пуски испытуемых ракет производились на малых высотах. Также следует отметить, что пуски ракет производились не только с Байконура и Капустина Яра, но и с секретных ракетных шахт, которые, к слову, располагались даже в болотах северного Урала и на территории ХМАО, - пишет журналист.
Александр Митрофанов уверяет – у него есть свидетельские показания того жителей Ханты-Мансийского автономного округа о разъезжающихся болотах, под которыми находятся шахты для ракет.
- В распоряжении нашей редакции есть свидетельские показания жителей ХМАО, согласно которым при сборе ягод на болоте, неожиданно для себя они [свидетели] сталкивались с ракетными установками. Болото разъезжалось в разные стороны, и из него показывались ракеты, - пишет журналист.
Ответил Митрофанов и скептикам, которые считают, что если в гибели туристов на перевале Дятлова виноваты олени, то должны были остаться следы.
- Поисковики обнаружили палатку туристов только 26 февраля 1959 года, за это время следы оленей попросту замело снегом. Даже человеческие следы (туристов) сохранились лишь на участке 500 метров, а остальные занесло снегом, - парирует журналист.
ИСТОЧНИК KP.RU