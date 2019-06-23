2019-06-23T18:20:16+03:00
Происшествия

В Чапаевске грузовой поезд насмерть сбил женщину

Погибшая переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас прокуратура проводит проверку.Сейчас прокуратура проводит проверку.Фото: "КП" Архив
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В Чапаевске на регулируемом железнодорожном переезде в субботу, 22 июня, произошла трагедия. Грузовой поезд сбил 58-летнюю женщину. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

- По предварительной причине, женщина переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом, - добавил собеседник.

Отмечается, что вдоль жд путей нет ограждений. Сейчас прокуратура проводит проверку. Правоохранители будут выяснять все подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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