2019-06-23T18:32:46+03:00
Спорт

«Крылья Советов» разгромили свою молодежку. Забил игрок на просмотре, имя которого не называют

Счет в матче – 5:0
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В понедельник, 24 июня, самарцы отправятся на сбор в Австрию.В понедельник, 24 июня, самарцы отправятся на сбор в Австрию.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» завершили первый этап подготовки к сезону РПЛ 2019/20 контрольной игрой против своей молодежной команды. Матч проходил на клубной базе и завершился разгромом 5:0. Голы забили Александр Соболев, Максим Канунников, Тарас Бурлак, Георгий Зотов и футболист, который находится в «КС» на просмотре. Его имя клуб не называет.

- Матч проходил на клубной базе. Результат – 5:0 в пользу «основы», голы на свой счет записали Александр Соболев, Максим Канунников, Тарас Бурлак, Георгий Зотов и игрок, находящийся в «Крыльях» на просмотре, - говорится на сайте волжан.

В понедельник, 24 июня, самарцы отправятся на сбор в Австрию. Там «Крылья» сыграют несколько контрольных матчей. Среди соперников – хорватский «Хайдук», словенский клуб «Целье» и «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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