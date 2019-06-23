«Крылья Советов» разгромили свою молодежку. Забил игрок на просмотре, имя которого не называют

СЕГОДНЯ 18:29 2019-06-23T18:32:46+03:00

В понедельник, 24 июня, самарцы отправятся на сбор в Австрию. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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«Крылья Советов» завершили первый этап подготовки к сезону РПЛ 2019/20 контрольной игрой против своей молодежной команды. Матч проходил на клубной базе и завершился разгромом 5:0. Голы забили Александр Соболев, Максим Канунников, Тарас Бурлак, Георгий Зотов и футболист, который находится в «КС» на просмотре. Его имя клуб не называет.

- Матч проходил на клубной базе. Результат – 5:0 в пользу «основы», голы на свой счет записали Александр Соболев, Максим Канунников, Тарас Бурлак, Георгий Зотов и игрок, находящийся в «Крыльях» на просмотре, - говорится на сайте волжан.

В понедельник, 24 июня, самарцы отправятся на сбор в Австрию. Там «Крылья» сыграют несколько контрольных матчей. Среди соперников – хорватский «Хайдук», словенский клуб «Целье» и «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU