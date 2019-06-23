2019-06-23T19:39:42+03:00
Происшествия

В Октябрьске водитель без прав врезался на «шестерке» в ЛЭП

Сейчас виновник аварии в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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ДТП произошло в районе 5:20 на улице Мичурина.ДТП произошло в районе 5:20 на улице Мичурина.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Октябрьске в субботу, 22 июня, рано утром вазовская «шестерка» протаранила столб ЛЭП. Произошло это в районе 5:20 на улице Мичурина. За рулем был 20-летний парень. Он ехал со стороны улицы Центральной к улице Волго-Донской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- В районе дома № 11 по улице Мичурина водитель неверно выбрал скорость, обеспечивающую водителю возможность постоянного контроля за движением, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (ЛЭП), расположенное слева по ходу движения, - уточнили в главке.

Виновник ДТП в больнице. Как оказалось, у парня нет водительских прав. Правоохранители вынесли определение о возбуждении административного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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