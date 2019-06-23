2019-06-23T21:49:55+03:00
Происшествия

Под Сызранью столкнулись и загорелись два большегруза

К счастью, погибших и пострадавших нет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Машины полностью сгорели. Фото: Маленькая СызраньМашины полностью сгорели. Фото: Маленькая Сызрань
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На трассе М-5 под Сызранью вечером в воскресенье, 23 июня, произошла крупная авария. Между поворотом на Варламово и «ульяновским» перекрестком столкнулись две фуры - Renault и MAN. По предварительной информации у одного из большегрузов взорвалось колесо, фура вылетела на встречку. Машины после столкновения загорелись, пишет «Маленькая Сызрань».

- Французский грузовик пытался увернуться, в итоге столкнулись, опрокинулись и частично съехали в кювет. Машины загорелись и практически полностью были уничтожены огнем. Одна из фур перевозила груз пива, - пишет журналист портала.

Фото: Маленькая Сызрань

Фото: Маленькая Сызрань

Сообщается, что оба водителя, по предварительной информации, живы. Пострадавших в крупной аварии нет.

На месте работают пожарные и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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