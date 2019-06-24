2019-06-24T08:11:50+03:00
Общество

Из Самары стартовал трехдневный крестный ход до Ташлы

Планируется, что верующие посетят несколько поселков, где пройдут богослужения
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Евгений СтипанФото: Евгений Стипан
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 24 июня, из Самары стартовал крестный ход до села Ташла. Верующие отправились в путь с иконами и молитвами с пересечения улиц Демократической и Ташкентской.

- Добраться до конечной точки мы должны за три дня. По предварительной оценке, в крестном ходе участвуют более 1000 человек, - рассказал «Комсомольской правде — Самара» один из участников мероприятия.

В крестном ходе примут участие несколько сотен человек

В крестном ходе примут участие несколько сотен человек

Предполагается, что к 12 часам дня верующие дойдут до поселка Волжский, где перекусят и отдохнут в течение двух часов, а потом отправятся в село Курумоч, где пройдет божественная литургия. Во вторник, 25 июня, крестный ход должен дойти до села Стара Бинарадка, где также состоится богослужение. Днем в среду, 26 июня, участники мероприятия прибудут в село Новое Еремкино, там они отдохнут и поедят, а потом вновь отправятся в путь. Прибытие в село Ташла запланировано на 19:00. Там верующие примут участие в Божественной литургии и посетят святой источник. Обратно в Самару они поедут в четверг, 27 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Самарскую область в ближайшее время обрушится шквалистый ветер и крупный град
«Я просто расслаблялся»: в Сызрани школьница сфотографировала в поликлинике мужчину, который занялся самоудовлетворением на глазах у всех
Школу в "Новой Самаре" начнут строить ближе к концу июля 2019 года
В Самаре следователи начали проверку после столкновения катера и лодки, в котором погибла молодая певица
В самарском ТЦ заработала станция для зарядки электромобилей
Жительница Тольятти обманом похитила более 250 тысяч рублей через терминал в магазине
Водитель остался без штанов: самарцы засняли на видео операцию по вызволению полузатонувшей «Нивы» из Волги
Сработала сигнализация: в Самаре вынужденно сел самолет Уфа — Анапа
В Самаре на Волжском проспекте сбили насмерть косулю
Удачный улов: в Самарской области рыбаки поймали толстолобика весом 6,5 кг
Самарская дзюдоистка стала победительницей II Европейских игр
В Самаре потратят более 3 млн рублей на снос трех аварийных домов
В Сызранском районе водитель Hyundai без прав насмерть сбил шедшего посреди дороги мужчину
В Самаре решили убрать маршрутку № 206 и добавить остановок коммерческому автобусу № 261
Под Сызранью столкнулись и загорелись два большегруза
ФК «Сызрань-2003» подтвердил, что не будет участвовать в новом сезоне ПФЛ
В Самаре после падения с лестницы на работе умер сварщик
В Октябрьске водитель без прав врезался на «шестерке» в ЛЭП
«Крылья Советов» разгромили свою молодежку. Забил игрок на просмотре, имя которого не называют
В Чапаевске грузовой поезд насмерть сбил женщину
«Болото разъезжалось в разные стороны, из него показывались ракеты»: журналист из Похвистнево привел новые доказательства своей гипотезы гибели туристов на перевале Дятлова
Ибрагим Цалагов может вернуться в «Крылья Советов»
Жара спадет, местами грозы: синоптики – о погоде в Самарской области в начале недели
На Волге в Самаре нашли тело погибшей после столкновения лодки и катера певицы Юлии Гольдиной
Теперь учитывают службу в армии: в Самарской области изменили закон о ветеранах труда
Видео: в Самарской области произошел крупный пожар на турбазе