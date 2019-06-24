Из Самары стартовал трехдневный крестный ход до Ташлы
Утром в понедельник, 24 июня, из Самары стартовал крестный ход до села Ташла. Верующие отправились в путь с иконами и молитвами с пересечения улиц Демократической и Ташкентской.
- Добраться до конечной точки мы должны за три дня. По предварительной оценке, в крестном ходе участвуют более 1000 человек, - рассказал «Комсомольской правде — Самара» один из участников мероприятия.
В крестном ходе примут участие несколько сотен человек
Предполагается, что к 12 часам дня верующие дойдут до поселка Волжский, где перекусят и отдохнут в течение двух часов, а потом отправятся в село Курумоч, где пройдет божественная литургия. Во вторник, 25 июня, крестный ход должен дойти до села Стара Бинарадка, где также состоится богослужение. Днем в среду, 26 июня, участники мероприятия прибудут в село Новое Еремкино, там они отдохнут и поедят, а потом вновь отправятся в путь. Прибытие в село Ташла запланировано на 19:00. Там верующие примут участие в Божественной литургии и посетят святой источник. Обратно в Самару они поедут в четверг, 27 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU