В Самаре потратят более 3 млн рублей на снос трех аварийных домов

СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-24T08:37:55+03:00

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Этим летом в Самаре снесут три аварийных дома в Промышленном и Кировском районах. Речь идет о следующих адресах: улица Свободы, 118 литера А, улица Советская, 93 и улица Ставропольская, 230. Первый дом был построен еще в 1942 году, а остальные два — в 1953 году.

- Подрядчикам предстоит снести дома, вывезти мусор и засыпать оставшиеся котлованы. Аукционы пройдут 5 июля, - сообщается на сайте госзкакупок.

Отметим, что дом на улице Свободы власти города готовы снести за 1,1 млн рублей. А на демонтаж зданий по улицам Советской и Ставропольской планируется выделить более 2,2 млн рублей. Предполагается, что подрядчик снесет дом на улице Свободы в течение месяца после подписания контракта, а два других дома — в течение 45 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU