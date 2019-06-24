Самарская дзюдоистка стала победительницей II Европейских игр

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-24T08:57:59+03:00

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В Минске проходят II Европейские игры, в которых принимают участие спортсмены из разных стран. Российские атлеты завоевали на них уже несколько медалей, одна из них - на счету самарской дзюдоистки Дарьи Межецкой. Девушка выиграла золотую медаль.

- Самарчанка стала чемпионкой Европы по дзюдо и победительницей II Европейских игр! Воспитанница тренера Сергея Герасимова в финале турнира одолела победительницу предыдущего чемпионата Европы Нору Гжакову из Косово. Спортсменки сражались в весовой категории до 57 кг, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Как отмечают в федерации дзюдо региона, Дарья Межецкая с самого начала схватки провела провела быструю атаку, бросив соперницу через спину. После этого самарчанка не дала своей сопернице ни одного шанса сделать захват. Хотя схватка вышла напряженной, победа все равно досталась Дарье Межецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU