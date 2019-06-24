Удачный улов: в Самарской области рыбаки поймали толстолобика весом 6,5 кг

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-24T09:18:39+03:00

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Сезон летней рыбалки в Самарской области продолжает радовать местных жителей необычными крупными уловами. Так, в минувшие выходные рыбаки выловили из воды в районе села Большая Каменка толстолобика весом 6,5 кг.

- Мы вместе с подругой прикармливали рыбу и напряженно следили, как она по озеру пыталась уплыть. В итоге толстолобика все-таки удалось вытащить из воды. Поймал рыбину мужчина моей подруги, - рассказала «Комсомольской правде — Самара» одна из участниц рыбалки Римма Зоткина.

По словам женщины, они могли поймать еще одного толстолобика, но упустили его, пока фотографировались со своим трофеем. Рыбина сорвалась, уплыв за Кряж.

ИСТОЧНИК KP.RU