2019-06-24T09:18:39+03:00
Общество

Удачный улов: в Самарской области рыбаки поймали толстолобика весом 6,5 кг

Крупный трофей попался в руки местных жителей в районе Большой Каменки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Римма ЗоткинаФото: Римма Зоткина
Изменить размер текста:

Сезон летней рыбалки в Самарской области продолжает радовать местных жителей необычными крупными уловами. Так, в минувшие выходные рыбаки выловили из воды в районе села Большая Каменка толстолобика весом 6,5 кг.

- Мы вместе с подругой прикармливали рыбу и напряженно следили, как она по озеру пыталась уплыть. В итоге толстолобика все-таки удалось вытащить из воды. Поймал рыбину мужчина моей подруги, - рассказала «Комсомольской правде — Самара» одна из участниц рыбалки Римма Зоткина.

По словам женщины, они могли поймать еще одного толстолобика, но упустили его, пока фотографировались со своим трофеем. Рыбина сорвалась, уплыв за Кряж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области Infiniti вылетел с дороги на обочину и опрокинулся: водитель погиб
В Самаре пройдут бесплатные автобусные и пешеходные экскурсии по городу
На сбор отправились и потенциальные новички: «Крылья Советов» улетели в Австрию
Грузовикам частично запретят ездить по трассе М-5 между Сызранью и Зеленовкой
На Самарскую область в ближайшее время обрушится шквалистый ветер и крупный град
«Я просто расслаблялся»: в Сызрани школьница сфотографировала в поликлинике мужчину, который занялся самоудовлетворением на глазах у всех
Школу в "Новой Самаре" начнут строить ближе к концу июля 2019 года
В Самаре следователи начали проверку после столкновения катера и лодки, в котором погибла молодая певица
В самарском ТЦ заработала станция для зарядки электромобилей
Жительница Тольятти обманом похитила более 250 тысяч рублей через терминал в магазине
Водитель остался без штанов: самарцы засняли на видео операцию по вызволению полузатонувшей «Нивы» из Волги