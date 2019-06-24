2019-06-24T10:37:38+03:00
Происшествия

Сработала сигнализация: в Самаре вынужденно сел самолет Уфа — Анапа

На борту воздушного судна находились 98 пассажиров, в том числе 30 детей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пассажирам самолета Уфа - Анапа пришлось провести в Самаре 4,5 часаПассажирам самолета Уфа - Анапа пришлось провести в Самаре 4,5 часаФото: Архив "КП"
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В понедельник, 24 июня, в аэропорту Курумоч вынужденно сел самолет рейса УфаАнапа авиакомпании «Ютейр», на котором находились 98 пассажиров, в том числе 30 детей.

- Борт приземлился в самарском аэропорту в 2:10 из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации салона. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, - сообщила «Комсомольской правде — Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

По данным надзорного ведомства, пассажиры провели в Самаре 4 часа 30 минут. В 6:40 их отправили по маршруту альтернативным рейсом. Насколько известно, жалоб от пассажиров не поступало. В самарском аэропорте также отметили, что угрозы жизням пассажиров не было. Сейчас правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

Самолет позже вылетел и из Уфы - он отправился обратно в Анапу уже около 10 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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