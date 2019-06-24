Жительница Тольятти обманом похитила более 250 тысяч рублей через терминал в магазине
В Тольятти правоохранители возбудили уголовное дело в отношении соучредителя одной из коммерческих организаций. Женщину подозревают в мошенничестве на четверть миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- Было установлено, что женщина путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, установила в магазине терминал безналичной оплаты. В результате она перевела на счета подконтрольной организации более 250 000 рублей, - рассказали полицейские.
Сейчас расследование уголовного дела в отношении тольяттинки продолжается. В случае, если ее вина будет доказана, то ей может грозить до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU