2019-06-24T10:39:58+03:00
Происшествия

Жительница Тольятти обманом похитила более 250 тысяч рублей через терминал в магазине

На женщину завели уголовное дело о мошенничестве
Анастасия ФИЛАТОВА
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Хитрой предпринимательнице грозит до 7 лет лишения свободыХитрой предпринимательнице грозит до 7 лет лишения свободыФото: Архив "КП"
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В Тольятти правоохранители возбудили уголовное дело в отношении соучредителя одной из коммерческих организаций. Женщину подозревают в мошенничестве на четверть миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Было установлено, что женщина путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, установила в магазине терминал безналичной оплаты. В результате она перевела на счета подконтрольной организации более 250 000 рублей, - рассказали полицейские.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении тольяттинки продолжается. В случае, если ее вина будет доказана, то ей может грозить до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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