В Самаре следователи начали проверку после столкновения катера и лодки, в котором погибла молодая певица

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-24T11:15:40+03:00

В результате водного происшествия двое человек попали в больницу с различными травмами

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Следственный отдел по Промышленному району Самары начал доследственную проверку по факту столкновения катера «Сильвер» и лодки «Казанка», которое произошло вечером 21 июня напротив пляжа «Барбошина поляна». Напомним, в результате случившегося погибла 28-летняя местная певица Юлия Гольдина.

- В аварии также пострадали два пассажира лодки: 28-летний мужчина и 22-летняя девушка. Они попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Пассажиры катера не пострадали, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Как ранее сообщали в ПСС региона, в момент столкновения на катере находились два человека, а на лодке — 5. После удара все пассажиры «Казанки» оказались в воде, а судно сразу пошло ко дну. Четверых пострадавших из реки достал проплывающий мимо очевидец. Юлию Гольдину сразу найти не удалось. Ее поиски завершились только днем в воскресенье, 23 июня. Тело девушки обнаружили недалеко от пляжа «Поляна Фрунзе» на глубине 17 метров.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства водного происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU