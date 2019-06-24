2019-06-24T11:29:55+03:00
Общество

Школу в "Новой Самаре" начнут строить ближе к концу июля 2019 года

Подрядчика должны определить на торгах, а сдать объект планируют до конца 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре уже к концу лета начнут строить новую школу. Она расположится в жилом районе "Новая Самара". Сейчас здесь работает один муниципальный детский сад, а вот ребятам постарше приходится ездить в учебные заведения в других районах.

- Этот проект будет реализован в рамках региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства". В скором времени определится подрядчик, строить начнут уже к концу июля 2019, - объяснили в департаменте градостроительства.

В администрации г.о. Самара рассказали, что для стройки уже выбрали место. При должном и непрерывном финансировании, школу на 1200 человек сдадут уже в конце 2020 года, а в 2021 за парты в ней смогут сесть первые ученики.

Напомним, что мамы "Новой Самары" обращались с этим вопросом на прямую линию Владимиру Путину. В новом районе уже есть детский сад, но еще нет школы и поликлиники. Сейчас жители надеются, что будет решен и со строительством медицинского учреждения. В данный момент им приходится обращаться за помощью в больницу на Мехзаводе, которая уже переполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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