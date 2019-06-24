На Самарскую область в ближайшее время обрушится шквалистый ветер и крупный град

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-24T11:54:37+03:00

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В Самарской области в ближайшие несколько часов кардинально изменится погода: жару и ясное небо резко сменят шквалистый ветер и крупный град.

- В ближайшие 2-4 часа местами по региону ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, ливни, крупный град (20 мм и более) с сохранением вечером и ночью 25 июня, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей региона не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не стоять и не прятаться около стен домов, остановок, рекламных щитов, ЛЭП, деревьев, недостроев. Машины лучше поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. Также сотрудники оперативного ведомства призывают автомобилистов быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU