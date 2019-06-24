2019-06-24T12:52:49+03:00
Общество

В Самаре пройдут бесплатные автобусные и пешеходные экскурсии по городу

Всех желающих приглашают освежить память или узнать что-то новое о своем городе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бесплатные экскурсии пройдут в Самаре в конце июняБесплатные экскурсии пройдут в Самаре в конце июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителей Самары зовут посетить бесплатные экскурсии по городу, которые будут организованы в рамках проекта «Гостеприимный горожанин».

- На экскурсиях горожанам покажут основные достопримечательности и интересные объекты Самары, а также те места, откуда открывается самый красивый вид и где получаются самые удачные фотографии, - рассказали в городской мэрии.

Экскурсии будут двух видов: автобусные (с 26 по 29 июня с 18:00) и пешеходные (26-28 июня с 17:30 и 29, 30 июня с 17:00). Тем, кто хочет освежить память об истории города или же узнать о нем новые интересные факты, обязательно нужно предварительно зарегистрироваться в группе «Сказка странствий». Отметим, что количество мест на экскурсии ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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