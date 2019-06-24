В Самарской области Infiniti вылетел с дороги на обочину и опрокинулся: водитель погиб

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-24T13:07:44+03:00

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В воскресенье, 23 июня, примерно в 11:45 на улице Жукова в Сызрани произошло «одиночное» ДТП со смертельным исходом. Там опрокинулся автомобиль Infiniti ЕХ25.

- 52-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны улицы Астраханской в направлении улицы Промышленной, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал на правую обочину, где впоследствии опрокинулся, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель «Инфинити» получил серьезные травмы и скончался на месте. Также в аварии пострадал его 44-летний пассажир. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства и детали ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU