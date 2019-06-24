В Тольятти чиновники вместо благоустройства дворов направили 8 млн рублей на ремонт территорий возле администрации и думы

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-24T13:44:23+03:00

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В Тольятти прокуратура выявила нарушения в работе городской администрации. Как выяснилось, в 2017 году мэрия допустила нецелевое расходование бюджетных 8 млн рублей.

- Средства были выделены на ремонт дворов и внутридворовых проездов в рамках контракта, заключенного с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Однако чиновники направили эти деньги на ремонт территории, прилегающей к зданиям администрации Тольятти по улицам Белорусской, 33, Карла Маркса, 42 и городской думы на Центральной площади, 4, - сообщили в прокуратуре Тольятти.

Все собранные по данным фактам материалы надзорное ведомство отправило в следственные органы для проведения проверки. На минувшей неделе в отношении сотрудника администрации Тольятти было возбуждено уголовное дело по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств должностным лицом, совершенное в особо крупном размере». Его расследование сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU