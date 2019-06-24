2019-06-24T13:44:23+03:00
Происшествия

В Тольятти чиновники вместо благоустройства дворов направили 8 млн рублей на ремонт территорий возле администрации и думы

Нецелевое расходование бюджетных денег обернулось возбуждением уголовного дела
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Нарушения в ходе проверки выявили сотрудники прокуратуры ТольяттиНарушения в ходе проверки выявили сотрудники прокуратуры ТольяттиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тольятти прокуратура выявила нарушения в работе городской администрации. Как выяснилось, в 2017 году мэрия допустила нецелевое расходование бюджетных 8 млн рублей.

- Средства были выделены на ремонт дворов и внутридворовых проездов в рамках контракта, заключенного с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Однако чиновники направили эти деньги на ремонт территории, прилегающей к зданиям администрации Тольятти по улицам Белорусской, 33, Карла Маркса, 42 и городской думы на Центральной площади, 4, - сообщили в прокуратуре Тольятти.

Все собранные по данным фактам материалы надзорное ведомство отправило в следственные органы для проведения проверки. На минувшей неделе в отношении сотрудника администрации Тольятти было возбуждено уголовное дело по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств должностным лицом, совершенное в особо крупном размере». Его расследование сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Он чуть не сбил девочку с собакой!": в Сызрани таксист напугал пассажиров неадекватным поведением
В Сызрани паромную переправу до Бестужевки закрыли до 25 июня
В Самаре на Московском шоссе из-за сильного ветра рухнуло дерево
В Самаре разрабатывают дизайн-код по оформлению наружной рекламы, фасадов домов и уличной мебели
Тольяттинка вышла замуж за мигранта из Азербайджана ради 7 тысяч рублей
В Самаре пока не будут вводить пересадочные талоны в общественном транспорте
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» может начать сезон ПФЛ в Жигулевске
В Самаре будут судить главу крестьянского хозяйства, который обманом получил грант в 7 млн рублей
В Самаре займутся очисткой реки в Орловом овраге
Ушел из жизни бывший депутат думы Сызрани и заслуженный военный летчик России Владимир Разенков