В Самаре пройдет благотворительный спектакль «Теория облаков»
В Самаре 27 июня в областном художественном музее пройдут благотворительный спектакль и костюмированный бал. Их организует фонд «Источник Веры». Деньги от благотворительного мероприятия пойдут на создание первого в городе образовательного центра для детей с ДЦП.
- Сегодня единицы детей с ДЦП могут посещать школы, - рассказывают организаторы мероприятия. – Большинство находится в изоляции, на домашнем обучении. Мы хотим, чтобы они реализовали свое право на социализацию. Город передал нам здание на улице 22 Партсъезда, 40а, и теперь нам нужны средства на его ремонт. Поэтому мы создали этот спектакль.
Театрализованный перформанс называется «Теория облаков». Идея принадлежит самарской поэтессе Миле Капитоновой. В основе постановки ее поэзия. Роли исполнят актеры «Уместного театра», декорации создают художники, рисующие светом. Все участники арт-проекта отказались от гонораров - эти деньги также пойдут на восстановление здания.
Спектакль начнется в 19:00 по адресу: улица Куйбышева, 92.
ИСТОЧНИК KP.RU