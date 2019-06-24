Самарская участница «Дома-2» Анастасия Милославская подралась на шоу из-за чужой собаки

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-24T14:12:55+03:00

Девушку возмутило, что хозяйка не следит за своим питомцем. Ее слишком жестокое высказывание позиции привело к потасовке

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Участница известного реалити-шоу «Дом-2» из Самары Анастасия Милославская стала участницей драки. Девушка вступила в потасовку с еще одной звездой проекта Анастасией Ивановой. Поводом для конфликта послужила собака, которую экс-полицейская из Самары решила утопить. Пользователи сети быстро окрестили 22-летнюю девушку живодеркой и начали требовать ее ухода из проекта. Однако, как рассказывает Анастасия Милославская в своем Инстаграме, на такие жесткие слова ее толкнула безответственность хозяйки питомца.

- Настю отправили с собакой в VIP-дом, так как собака гадила в женской спальне, а за ней никто не убирал. Вонь стояла страшная, и у некоторых девочек началась аллергия. Настя перебралась в новый дом, а ее собака начала бегать сама по себе. Она частенько хотела пить и есть, а Настя в это время наслаждалась своей жизнью в отдельном доме, - рассказывает самарчанка.

По словам девушки, другие участники проекта не раз говорили хозяйке собаки о необходимости за ней следить, но в итоге добились только того, что она отказалась от питомца.

- Недавно собака вновь оказалась одна в доме. Мы пошли к Насте, где я ей сказала, что она «безответственная хозяйка, которой плевать на свою собаку», на что она ответила: «Собака гуляет сама по себе». Вот на это, собственно, и поступил ответ с подтекстом: «Раз тебе плевать на собаку, значит с ней можно сделать все, что угодно?». Да, сказала жестоко, но мы в ответе за тех, кого приручили. Если ты привезла на проект животное, так следи за ним, - объяснила конфликт Анастасия Милославская.

Напомним, что до «Дома-2» Анастасия была известна под фамилией Липатова. Она работала в дежурной части ГУ МВД России по Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU