2019-06-24T14:50:00+03:00
Общество

"Это маленький Петербург!" В Тольятти благоустроили набережную в Шлюзовом

Работы по благоустройству провели по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Анастасия МЫШКИНА
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Горожане уже оценили новые лавочки на набережнойГорожане уже оценили новые лавочки на набережной
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В Тольятти благоустроили набережную в Шлюзовом. Такое поручение в рамках своего визита в автоград дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Ему тольяттинцы пожаловались на то, что в самом популярном для прогулок месте города нет лавочек и урн. На прошлой неделе комплекты скамеек и басков для мусоров приобрели при поддержке депутата госДумы Евгения Серпера.

- Набережная Шлюзового вдоль канала – одно из лучших мест в городе для прогулок. Не зря его называют «маленьким Петербургом». С удовольствием поддержал просьбу руководства города облагородить набережную. Надеюсь, это только первый шаг в комплексном благоустройстве знакового для жителей этого микрорайона места, - отметил народный избранник.

За содействие Евгения Серпера поблагодарил глава города Сергей Анташев. Он напомнил, что в 2019 году общественные пространства Тольятти благоустраивают по различным направлениям. Во всех районах города появятся новые места для отдыха горожан, за которые проголосовали они сами это Итальянский сквер, смотровая площадка на набережной Комсомольского района и буферная зона от автовокзала до Портпоселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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