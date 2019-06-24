Ушел из жизни бывший депутат думы Сызрани и заслуженный военный летчик России Владимир Разенков

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-24T14:51:34+03:00

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В понедельник, 24 июня, ушел из жизни ветеран Сызранского ВВАУЛ, председатель совета ветеранов Сызрани, заслуженный военный летчик России, полковник в отставке Владимир Разенков. Ему было 72 года.

- Владимир Разенков всегда заботился о ветеранах, а также трепетно относился к воспитанию молодежи и курсантов летного училища. Благодаря своим деловым и человеческим качествам он оставил о себе добрую память у военнослужащих училища и жителей Сызрани, - говорится в сообщении мэрии города.

Прощание с Владимиром Разенковым пройдет в среду, 26 июня, в 12:00, в актовом зале учебного отдела Сызранского ВВАУЛ.

Справка КП

Владимир Разенков родился 7 апреля 1947 года в Комсомольске-на-Амуре. Он с отличием окончил Сызранское ВВАУЛ и был назначен на должность летчика-инструктора учебно-вертолетного полка в Пугачеве. В 1876 году Владимир Разенков окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина и получил назначение на должность начальника политического отдела авиационного полка Забайкальского военного округа. В начале 80-х годов он служил в Ворошиловградском ВВАУШ им. Пролетариата Донбасса. С 1987 по 1998 год Владимир Разенков занимал пост начальника политического отдела Сызранского ВВАУЛ. За время службы он успел освоить 5 типов вертолетов с общим налетом 3 тысячи часов. После увольнения в запас Владимир Разенков несколько раз избирался депутатом думы Сызрани и членом городского Совета ветеранов, а затем занял пост председателя этой организации.

ИСТОЧНИК KP.RU