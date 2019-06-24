В Самаре займутся очисткой реки в Орловом овраге

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-24T15:22:45+03:00

В последнее время самарцы замечают, что Орловка стала слишком часто менять цвет воды

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В Самарской области собираются заняться оздоровлением реки Волги. Для этого в регионе намерены в рамках нацпроекта «Экология» построить новые и модернизировать уже существующие очистные сооружения. Конкретные программы будут утверждены до 1 сентября этого года, а к их реализации приступят в 2020 году. Об этом стало известно в ходе заседания совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, в котором принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Средства по строительству новых очистных сооружений выделены беспрецедентные. Ими нужно разумно распорядиться, - отметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, в ходе подготовки необходимой документации были выявлены дополнительные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время. В частности, речь идет об Орловом овраге.

- Мы заявили два новых объекта, в том числе Орлов овраг. Их включение требует длительной процедуры обоснований корректировки нацпроекта, - добавил губернатор.

Напомним, что речка Орловка в Орловом овраге уже не раз становилась «героем» новостных заметок. В последнее время она удивляет жителей Самары частой сменой цвета воды. Сначала она внезапно окрасилась в ярко-оранжевый цвет, а на следующий день — мутно-белый. Проверки никаких отклонений в концентрации загрязняющих веществ не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU