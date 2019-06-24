В Самаре будут судить главу крестьянского хозяйства, который обманом получил грант в 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-24T15:38:30+03:00

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом глава крестьянского хозяйства, которого обвиняют в мошенничестве на сумму в более чем 7 млн рублей.

- В 2016 году мужчина обратился в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области для участия в госпрограмме по развитию сельского хозяйства. При этом он указал недостоверные сведения о состоянии своего расчетного счета, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самары.

В итоге глава крестьянского хозяйства обманул чиновников и получил грант в более чем 7 млн рублей. Он обналичил эти деньги и потратил совсем не по назначению. Через некоторое время махинация мужчина была вскрыта, и он стал фигурантом уголовного дела. В настоящее время правоохранители завершили расследование дела и передали его на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU