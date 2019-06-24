В Самаре пока не будут вводить пересадочные талоны в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-24T16:00:34+03:00

В бюджете на 2019 год не заложили денег на компенсацию затрат перевозчикам

Изменить размер текста: A A

Жители Самары вновь подняли вопрос о необходимости введения в городском общественном транспорте пересадочных билетов. По словам горожан, добираться до учебы или работы с пересадками очень дорого. Ранее сообщалось, что такая система появится в городе до конца этого года, но сейчас чиновники, видимо, отказались от этих планов.

- Для компенсации затрат перевозчикам необходимо не менее 400 миллионов рублей. В этом году такие средства в бюджете не предусмотрены, вернемся к этому вопросу позже, - сообщил департамент транспорта Самары в Твиттере.

Как уточнили в ведомстве, указанная сумма является компенсацией перевозчикам за вторую, бесплатную для пассажира поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU