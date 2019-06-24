В Самаре пока не будут вводить пересадочные талоны в общественном транспорте
Жители Самары вновь подняли вопрос о необходимости введения в городском общественном транспорте пересадочных билетов. По словам горожан, добираться до учебы или работы с пересадками очень дорого. Ранее сообщалось, что такая система появится в городе до конца этого года, но сейчас чиновники, видимо, отказались от этих планов.
- Для компенсации затрат перевозчикам необходимо не менее 400 миллионов рублей. В этом году такие средства в бюджете не предусмотрены, вернемся к этому вопросу позже, - сообщил департамент транспорта Самары в Твиттере.
Как уточнили в ведомстве, указанная сумма является компенсацией перевозчикам за вторую, бесплатную для пассажира поездку.
ИСТОЧНИК KP.RU