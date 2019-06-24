Тольяттинка вышла замуж за мигранта из Азербайджана ради 7 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-24T16:22:08+03:00

За два года брака молодые люди почти не виделись друг с другом Фото: Архив "КП"

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В Тольятти прокуратура раскрыла очередной фиктивный брак. Он был заключен между 35-летней местной жительницей и 32-летним гражданином Азербайджана.

- Молодые люди вступили в брак два года назад - в июне 2017 года, но с тех пор они вместе не жили и виделись всего пару раз. Как выяснилось, женщина вышла замуж за иностранца ради вознаграждения в 7 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Центрального района Тольятти.

Благодаря свидетельству о браке с гражданкой РФ иностранец получил разрешение на временное проживание в России. Недавно сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с требованием признать этот союз недействительным. Пока иск находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU