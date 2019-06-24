В Самаре разрабатывают дизайн-код по оформлению наружной рекламы, фасадов домов и уличной мебели

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-24T16:39:21+03:00

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В Самаре занялись разработкой дизайн-кода — рекомендаций по внешнему облику города. В частности, это свод правил, который определяет дизайн наружной рекламы, фасадов зданий, уличной мебели и малых архитектурных форм, а также городской навигационной символики. Созданием дизайн-кода занимаются специалисты управления главного архитектора Самары и районных администраций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- Документ должен быть готов в течение месяца. А пока те наработки и предложения, которые уже есть, необходимо передать муниципальным предприятиям города, - отметила глава Самары Елена Лапушкина на еженедельном рабочем совещании.

По мнению чиновников, этот свод правил позволит создать такой облик города, в котором будут сочетаться между собой все элементы. Также он поможет вывести на регулярную контролируемую основу работу по реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU