В Самаре на Московском шоссе из-за сильного ветра рухнуло дерево

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-24T16:58:17+03:00

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Непогода, которую прогнозировали синоптики днем в понедельник, 24 июня, и о которой предупреждало МЧС, затронула Самару лишь частично. Града и ливня горожане не увидели, а вот ветер ощутимо пронесся по улицам. Кое-где его стараниями даже были повалены деревья.

- От сильного ветра на пересечении Московского шоссе и Губанова, а также около БКК упали деревья. Возле ТЦ "Империя", например, рухнувшее дерево даже перегородило одну полосу движения, - сообщили в соцсетях очевидцы.

По словам горожан, сильных порывов ветра не выдержало и дерево на пересечении улиц Вольской и XXII Партсъезда. В остальных же районах день прошел спокойно, если не считать поднятой ветром пыли. На Демократической, Георгия Димитрова и на просеке никаких погодных волнений жители не заметили.

ИСТОЧНИК KP.RU