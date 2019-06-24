В Сызрани паромную переправу до Бестужевки закрыли до 25 июня

СЕГОДНЯ 18:14 2019-06-24T18:14:43+03:00

В Сызрани паром не будет ходить несколько дней

Как сообщается на сайте перевозчика, виноваты в этом технические причины

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В Сызрани на три дня остановлено движение паромов, которые возят пассажиров на маршруте Сызрань - Бестужевка. На сайте перевозчика появилось объявление, которое объясняет это техническими неполадками.

- Движение парома производиться не будет с 23 июня по 25 июня включительно, - говорится на сайте.

Паром, который помогает жителям Сызрани переправиться на другой берег Волги, начал ходить с апреля. За 100 рублей можно переправиться за 40-50 минут. Легковой автомобиль обойдется в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU