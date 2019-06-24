2019-06-24T18:32:53+03:00
Общество

"Он чуть не сбил девочку с собакой!": в Сызрани таксист напугал пассажиров неадекватным поведением

По словам горожанина, приехавший на вызов водитель отказался пристегиваться и ехал на красный
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Сызрани обсуждают поведение таксистаВ Сызрани обсуждают поведение таксиста
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Житель Сызрани пожаловался на разухабистого таксиста, который приехал на его вызов. Молодой человек рассказал, что вызвал машину для мамы. Но на заказ приехала не девушка, как было указано в анкете, а парень.

- Водитель был не пристегнут, едет на красный и без навигатора. На вопрос сказал, что ему все можно. Обгоняет весь ряд на бешеной скорости. Во время поездки открыл ютуб и начал искать клип. Очень безопасно, - рассказал Артем Ч.

Также по словам мужчины, водитель чуть не сбил девочку с собакой. А еще спрашивал, куда ехать.

- Никогда еще в такси не было так страшно, - резюмировал рассказчик. Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что странно ожидать от таксистов хорошего обслуживания. Другие же указывают, что это полезная информация - в следующий раз такой водитель может попасть в аварию, к нему могут сесть мама с ребенком.

- Водитель,не думающий о своей безопасности,никогда не будет думать о безопасности пассажира, - поделилась свои мнением Ольга С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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