"Он чуть не сбил девочку с собакой!": в Сызрани таксист напугал пассажиров неадекватным поведением
Житель Сызрани пожаловался на разухабистого таксиста, который приехал на его вызов. Молодой человек рассказал, что вызвал машину для мамы. Но на заказ приехала не девушка, как было указано в анкете, а парень.
- Водитель был не пристегнут, едет на красный и без навигатора. На вопрос сказал, что ему все можно. Обгоняет весь ряд на бешеной скорости. Во время поездки открыл ютуб и начал искать клип. Очень безопасно, - рассказал Артем Ч.
Также по словам мужчины, водитель чуть не сбил девочку с собакой. А еще спрашивал, куда ехать.
- Никогда еще в такси не было так страшно, - резюмировал рассказчик. Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что странно ожидать от таксистов хорошего обслуживания. Другие же указывают, что это полезная информация - в следующий раз такой водитель может попасть в аварию, к нему могут сесть мама с ребенком.
- Водитель,не думающий о своей безопасности,никогда не будет думать о безопасности пассажира, - поделилась свои мнением Ольга С.
ИСТОЧНИК KP.RU