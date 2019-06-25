2019-06-25T07:53:40+03:00
Спорт

Самарский дзюдоист завоевал золотую медаль на Европейских играх в Минске

Арман Адамян оказался лучшим в весовой категории до 100 кг
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В столице Белоруссии Минске продолжаются Европейские игры, в которых принимают участие 50 стран, в том числе спортсмены из России. Сейчас наши атлеты занимают первую строчку в общекомандном зачете, в чем немаловажную роль сыграли и участники из Самарской области. Так, стало известно, что копилку наград пополнил самарский дзюдоист Арман Адамян. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 100 кг.

- Арман Адамян в финале соревнований победил грузина Вралама Липартелиани, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Напомним, что ранее «золото» Европейских игр выиграла самарчанка Дарья Межецкая. Она завоевала награду высшей пробы в дзюдо в весовой категории до 57 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В последнюю неделю июня в Самарской области будет прохладно и дождливо
В Самарской области поймали членов этнической банды, которые прятали 10 кг героина в колонках
В Самаре нашли виновника излива стоков возле ж/д платформы Вишневая
В Самарской области двоих лыжников осудили за 12 краж из дачных домов
Самарский космонавт Олег Кононенко вернулся на Землю после 7-месячного пребывания на МКС
"Чемодановка не должна повториться": Союз по правам человека возьмет на вооружение самарский опыт адаптации цыган
В Самарской области намерены заставить виновников лесных пожаров платить за ущерб
В Тольятти известный дзюдоист Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову из травмата
"Он чуть не сбил девочку с собакой!": в Сызрани таксист напугал пассажиров неадекватным поведением
В Сызрани паромную переправу до Бестужевки закрыли до 25 июня
В Самаре на Московском шоссе из-за сильного ветра рухнуло дерево
В Самаре разрабатывают дизайн-код по оформлению наружной рекламы, фасадов домов и уличной мебели
Тольяттинка вышла замуж за мигранта из Азербайджана ради 7 тысяч рублей
В Самаре пока не будут вводить пересадочные талоны в общественном транспорте
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» может начать сезон ПФЛ в Жигулевске
В Самаре будут судить главу крестьянского хозяйства, который обманом получил грант в 7 млн рублей
В Самаре займутся очисткой реки в Орловом овраге
Ушел из жизни бывший депутат думы Сызрани и заслуженный военный летчик России Владимир Разенков