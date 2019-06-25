Самарский дзюдоист завоевал золотую медаль на Европейских играх в Минске

СЕГОДНЯ 07:53 2019-06-25T07:53:40+03:00

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В столице Белоруссии Минске продолжаются Европейские игры, в которых принимают участие 50 стран, в том числе спортсмены из России. Сейчас наши атлеты занимают первую строчку в общекомандном зачете, в чем немаловажную роль сыграли и участники из Самарской области. Так, стало известно, что копилку наград пополнил самарский дзюдоист Арман Адамян. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 100 кг.

- Арман Адамян в финале соревнований победил грузина Вралама Липартелиани, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Напомним, что ранее «золото» Европейских игр выиграла самарчанка Дарья Межецкая. Она завоевала награду высшей пробы в дзюдо в весовой категории до 57 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU