Самарский космонавт Олег Кононенко вернулся на Землю после 7-месячного пребывания на МКС

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-25T08:17:42+03:00

За время экспедиции космонавт успел два раза выйти в открытый космос, установить «умную полку» и отпраздновать свой день рождения

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Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» вернулся на Землю после 204-дневного полета. Ранним утром во вторник, 25 июня, спускаемый аппарат вместе с самарским космонавтом Олегом Кононенко, а также с астронавтами Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн благополучно приземлился в степи Казахстана.

- Аппарат совершил посадку в 5:48 по московскому времени. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие экипажа хорошее, - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Напомним, Олег Кононенко вместе с еще двумя астронавтами находился на Международной космической станции с 3 декабря 2018 года. Всего экипаж корабля «Союз МС-11» пробыл в космосе 204 суток. За это время он провел несколько исследований и экспериментов, занимался поддержанием работоспособности станции и дооснащением ее необходимым оборудованием.

Отметим, что для самарского космонавта это был 4 полет на околоземную орбиту. Пока он является рекордсменом по продолжительности пребывания на МКС — 737 суток. Благодаря Олегу Кононенко на станции появилась «умная полка», которая должна облегчить работу экипажей. Также в этой экспедиции она совершил два выхода в космос и успел отпраздновать свое 55-летие.

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ИСТОЧНИК KP.RU