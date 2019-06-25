В Самарской области двоих лыжников осудили за 12 краж из дачных домов

СЕГОДНЯ 08:33 2019-06-25T08:33:54+03:00

Одному из преступников придется более 4 лет провести в колонии, а второй отделался условным сроком Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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Красноярский районный суд вынес приговор двоим жителям Волжского района, которых обвиняли в 12 кражах из дачных домов. При этом все преступления мужчины совершали с помощью лыж.

- В середине декабря 2018 года злоумышленники обокрали один из домов в дачном массиве в Красноярском районе. Потом они начали использовать его для складирования похищенного имущества. Между домами преступники перемещались на лыжах. Как правило, они похищали электропровода, металлическую посуду, бытовую технику и другие ценные вещи. Кражи продолжались с декабря 2018 года по январь 2019 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, сумма причиненного воришками ущерба составила почти 170 тысяч рублей. Задержать преступников удалось благодаря бдительности охранников дачного массива. Обоих мужчин признали виновными в кражах. Одному из них, который был судим за убийство, и не так давно оказался на воле по УДО, назначили наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а второму — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU