В Самаре на 4 часа задержали вылет самолета в Анталью
На рейс были зарегистрированы более 200 пассажиров, в том числе дети
Отпуск самарцам "отложило" позднее прибытие самолетаФото: Архив "КП"
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В ночь на вторник, 25 июня, в самарском аэропорту Курумоч произошла задержка рейса до Антальи авиакомпании «Onur Air», на который было зарегистрировано 204 пассажира, в том числе 48 детей.
- Пассажиры должны были вылететь в Анталью в 00:20, однако самолет прибыл в аэропорт с большим опозданием. В результате вылет был отложен до 4:33, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Задержка рейса составила чуть более 4 часов. Как отмечают в надзорном ведомстве, за это время жалоб от пассажиров не поступало. Всех их обеспечили едой и напитками.
ИСТОЧНИК KP.RU