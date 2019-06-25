2019-06-25T09:54:43+03:00
Общество

В Самаре на 4 часа задержали вылет самолета в Анталью

На рейс были зарегистрированы более 200 пассажиров, в том числе дети
Анастасия ФИЛАТОВА
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Отпуск самарцам "отложило" позднее прибытие самолетаОтпуск самарцам "отложило" позднее прибытие самолетаФото: Архив "КП"
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В ночь на вторник, 25 июня, в самарском аэропорту Курумоч произошла задержка рейса до Антальи авиакомпании «Onur Air», на который было зарегистрировано 204 пассажира, в том числе 48 детей.

- Пассажиры должны были вылететь в Анталью в 00:20, однако самолет прибыл в аэропорт с большим опозданием. В результате вылет был отложен до 4:33, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Задержка рейса составила чуть более 4 часов. Как отмечают в надзорном ведомстве, за это время жалоб от пассажиров не поступало. Всех их обеспечили едой и напитками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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