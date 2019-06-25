2019-06-25T10:16:20+03:00
Общество

В семейном парке развлечений «Мегалэнд» в Самаре идет акция «Безлимит»

Спецпредложение действует на всех аттракционах в любой день недели
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Парк развлечений находится в ТК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этажПарк развлечений находится в ТК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж
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В самарском парке развлечений «Мегалэнд» идет акция «Безлимит». Это значит, что можно будет один раз заплатить и кататься на всех аттракционах, каких захочется. В будни безлимитный билет стоит 349 рублей, в выходные – 499.

- Мы уверены - такой формат понравится как новичкам, так и постоянным посетителям, - рассказали в «Мегалэнде». - Первые смогут испытать все интересные им площадки, не переживая за время, а последние – вдоволь поиграть и отдохнуть на любимых аттракционах.

В будни безлимитный билет стоит 349 рублей, в выходные – 499.

В будни безлимитный билет стоит 349 рублей, в выходные – 499.

Специальное предложение действует на всех аттракционах в любой день недели.

Парк развлечений находится в ТК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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